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"Реал" сделал ряд заявлений по переходу Мбаппе

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:03 Фото: Instagram/EURO2024
10 июля мадридский "Реал" официально впервые объявил, что французский нападающий Килиан Мбаппе переходит к ним. Его презентация состоится 16 июля на знаменитой испанской арене "Сантьяго Бернабеу", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Галактикос", знакомство с Мбаппе в качестве игрока "Реала" состоится 16 июля на родной арене королевского клуба и начнется в 15:00 по казахстанскому времени. После презентации Килиан проведет пресс-конференцию для журналистов.

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:03

Фото: Instagram/k.mbappe

К этому часу уже известен игровой номер Килиана Мбаппе в мадридском коллективе. Француз наденет футболку под 9-м номером.

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:03

Фото: Instagram/realmadrid

По сведениям Marca, Мбаппе пройдет еще дополнительное медобследование в Мадриде. В клубе хотят узнать состояние сломанного носа французского форварда и окончательно принять решение, нужна ли ему операция. 

Лидер сборной Франции повредил нос в матче Евро-2024 против сборной Австрии. После чего Мбаппе выступал на турнире в защитной маске

Первый официальный матч предстоящего сезона "сливочные" сыграют 14 августа, в поединке за Суперкубок УЕФА с итальянской "Аталантой".

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