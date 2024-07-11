"Реал" сделал ряд заявлений по переходу Мбаппе
По информации пресс-службы "Галактикос", знакомство с Мбаппе в качестве игрока "Реала" состоится 16 июля на родной арене королевского клуба и начнется в 15:00 по казахстанскому времени. После презентации Килиан проведет пресс-конференцию для журналистов.
Фото: Instagram/k.mbappe
К этому часу уже известен игровой номер Килиана Мбаппе в мадридском коллективе. Француз наденет футболку под 9-м номером.
Фото: Instagram/realmadrid
По сведениям Marca, Мбаппе пройдет еще дополнительное медобследование в Мадриде. В клубе хотят узнать состояние сломанного носа французского форварда и окончательно принять решение, нужна ли ему операция.
Лидер сборной Франции повредил нос в матче Евро-2024 против сборной Австрии. После чего Мбаппе выступал на турнире в защитной маске
Первый официальный матч предстоящего сезона "сливочные" сыграют 14 августа, в поединке за Суперкубок УЕФА с итальянской "Аталантой".
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