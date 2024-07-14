Испания начинает борьбу c Англией за главный трофей Евро-2024

В Германии в Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" начался решающий матч Евро-2024. Испания борется с Англией за главный трофей. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье, сообщает Zakon.kz.

Ранее стали известны стартовые состав команд на игру.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Уильямс, Мората.



Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счетом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счетом победила Францию.



Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте в пятый раз пробилась в финал континентального первенства и может установить рекорд по количеству побед. В свою очередь, британцы имеют возможность завоевать первый крупный трофей за 58 лет.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.