Англия пробилась в полуфинал Евро-2024, победив Швейцарию по пенальти
На 75-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо открыл счет, выведя свою команду вперед. На 80-й минуте полузащитник сборной Англии Букайо Сака сравнял результат. В дополнительное время победитель не был определен. В серии послематчевых пенальти точнее оказались английские футболисты.
Следует отметить, что Англия встретится в полуфинале с победителем пары Нидерланды – Турция.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 одержала победу над сборной Англии (1:1, 3:2 по пенальти). Самыми титулованными сборными в истории Евро являются Германия и Испания, каждая из которых выигрывала турнир по три раза.