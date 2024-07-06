Англия пробилась в полуфинал Евро-2024, победив Швейцарию по пенальти

Сегодня, 6 июля, на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе (Германия) прошел четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

На 75-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо открыл счет, выведя свою команду вперед. На 80-й минуте полузащитник сборной Англии Букайо Сака сравнял результат. В дополнительное время победитель не был определен. В серии послематчевых пенальти точнее оказались английские футболисты.



Следует отметить, что Англия встретится в полуфинале с победителем пары Нидерланды – Турция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 одержала победу над сборной Англии (1:1, 3:2 по пенальти). Самыми титулованными сборными в истории Евро являются Германия и Испания, каждая из которых выигрывала турнир по три раза.

Ранее в полуфинал пробились сборные Испании и Франции.