Финал Евро-2024: Англия забила Испании, счет 1:1
Полузащитник Коул Палмер забил гол на 73-й минуте. Ему ассистировал Джуд Беллингем.
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024
Spain 1-1 England (Palmer 73')#EURO2024 | #ESPENG pic.twitter.com/o8fgKDRy42
🔃 Subbed on: 70'— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024
⚽ Goal: 73'
Cole Palmer 😱#EURO2024 | #ESPENG pic.twitter.com/AuISlLk7oV
Ранее сообщалось, что испанцы открыли второй тайм матча против Англии красивым голом. Нико Уильямс забил с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте.
После первого тайма счет матча Испания-Англия был 0:0.
В Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" идет решающий матч Евро-2024. Испания борется с Англией за главный трофей. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье.
Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте в пятый раз пробилась в финал континентального первенства и может установить рекорд по количеству побед. В свою очередь, британцы имеют возможность завоевать первый крупный трофей за 58 лет.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.