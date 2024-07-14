Финал Евро-2024: Англия забила Испании, счет 1:1

Во втором тайме финального матча англичанин Коул Палмер забил долгожданный гол и сравнял счет 1:1, сообщает Zakon.kz.

Полузащитник Коул Палмер забил гол на 73-й минуте. Ему ассистировал Джуд Беллингем.

Ранее сообщалось, что испанцы открыли второй тайм матча против Англии красивым голом. Нико Уильямс забил с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте.

После первого тайма счет матча Испания-Англия был 0:0.



В Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" идет решающий матч Евро-2024. Испания борется с Англией за главный трофей. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье.

Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте в пятый раз пробилась в финал континентального первенства и может установить рекорд по количеству побед. В свою очередь, британцы имеют возможность завоевать первый крупный трофей за 58 лет.



Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.



