Испания снова впереди – счет 2:1

Фото: pixabay

Во втором тайме финального матча на 86 минуте испанцы снова забили гол англичанам. Микель Оярсабаль вывел испанцев вперед, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: