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Испания снова впереди – счет 2:1

Испания снова впереди, счет 2:1, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 01:52 Фото: pixabay
Во втором тайме финального матча на 86 минуте испанцы снова забили гол англичанам. Микель Оярсабаль вывел испанцев вперед, сообщает Zakon.kz.

Испания-Англия, счет 2:1.

Ранее сообщалось, что во втором тайме финального матча англичанин Коул Палмер забил долгожданный гол и сравнял счет 1:1.

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