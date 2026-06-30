Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Накануне поздно вечером на чемпионате мира по футболу прошел второй матч стадии 1/16 финала, где Бразилия одержала волевую победу над Японией, забив решающий гол на 95-й минуте, сообщает Zakon.kz.

Очень интересная игра, которая проходила на "Эн-ар-джи Стэдиум" в Хьюстоне (США), держала всех в напряжении до последней секунды.

Японцы открыли счет на 29-й минуте усилиями Кайсю Сано. "Пентакампионы" сумели восстановить равновесие только во втором тайме, когда отличился Каземиро.

Судьба этой битвы решилась только на 95-й минуте, когда форвард лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли забил столь нужный и победный мяч для бразильцев.

В итоге южноамериканцы переиграли "синих самураев" со счетом 2:1 и проходят во второй раунд плей-офф ЧМ-2026.

"Главной силой нашей команды был настрой, продолжали оказывать давление, играя в атакующий футбол. Здесь важно ценить игроков, выходящих со скамейки запасных. Эндрик вышел на замену и был очень хорош, Мартинелли еще один отличный игрок, а Райан прекрасно заменил Рафинью. Это и есть настрой, этот состав способен выиграть чемпионат мира". Каземиро

Далее Бразилия в 1/8 финала мундиаля сыграет с Норвегией или Кот-д’Ивуаром. Эти команды выяснят свои отношения сегодня, 30 июня 2026 года, вечером (22:00).

"В футболе бывают ошибки, их невозможно избежать, никто не совершенен. Мы можем работать над тем, как мы на них реагируем. Именно это мы и делаем. Главное – двигаться вперед, мы сделали это во втором тайме. Япония плотно оборонялась, в перерыве внесли изменения, чтобы попытаться делать больше передач, команда играла хорошо". Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти

Между тем минувшей ночью состоялся ранее анонсированный переход знаменитого нападающего Роберта Левандовски в чемпионат МЛС.

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