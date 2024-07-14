Испания снова впереди, счет 2:1
Фото: pixabay
Во втором тайме финального матча англичанин на 86 минуте испанцы снова забили гол англичанам. Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд, сообщает Zakon.kz.
Испания-Англия, счет 2:1.
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024
Spain 2-1 England (Oyarzabal 87')#EURO2024 | #ESPENG pic.twitter.com/BAY2zw4bZ3
Ранее сообщалось, что во втором тайме финального матча англичанин Коул Палмер забил долгожданный гол и сравнял счет 1:1.
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