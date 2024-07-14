Испания снова впереди, счет 2:1

Фото: pixabay

Во втором тайме финального матча англичанин на 86 минуте испанцы снова забили гол англичанам. Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд, сообщает Zakon.kz.

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