Еркебулан Токтар жестко ответил сопернику из Кыргызстана и вызвал его на реванш

Казахстанский боец MMA Еркебулан Токтар выступил с резким заявлением в адрес своего недавнего соперника из Кыргызстана Марселя Нурланбек уулы, которому он уступил в последнем поединке, передает Zakon.kz.

Поводом для реакции послужило поведение кыргызстанца после дуэли взглядов с тренером по боксу Мухитом Амантаевым. В своих социальных сетях Токтар не стал сдерживать эмоций, подчеркнув, что самоуверенность оппонента в данном случае неуместна.

"Слова о том, что 80 процентов казахстанцев тебя поддерживают, здесь не пройдут. Я не "Мотиватор", я – Еркебулан. Друзья, он надел очки и почувствовал себя звездой", – сказал боец в своем видео.

Токтар также обратился к Мухиту Амантаеву с просьбой дать ему возможность провести реванш, заявив о готовности немедленно приступить к тренировкам.

"Дайте мне возможность для реванша, я выйду против него. Мой выходной закончился, завтра я прилетаю в Казахстан. Я голоден", – заявил 12 апреля 2026 года Еркебулан Токтар в Instagram.

Напомним, противостояние спортсменов началось 27 марта на турнире Hype Fighting в Ереване. В тот вечер Еркебулан Токтар потерпел неожиданное поражение от Марселя Нурланбек уулы единогласным решением судей в поединке по правилам бокса в перчатках для ММА.

Спустя время Токтар прокомментировал свое поражение на турнире и объявил о намерении взять паузу в карьере.