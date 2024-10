Автомобиль Михаэля Шумахера выставили на аукцион

По оценкам экспертов, автомобиль может уйти с молотка за 15 млн долларов. Об этом пишет газета The Mirror.

Выяснилось, что мменно на этой машине Шумахер одержал пять побед в 2006 году. Торги запланировали на 14 ноября. Место проведения аукциона организаторы выбрали Нью-Йорк.

Sotheby’s Sealed is proud to offer a 2006 Ferrari 248 F1, driven to five victories by Michael Schumacher, during Sotheby’s Marquee sales of Modern and Contemporary Art this November. https://t.co/pgLHdnGJzW pic.twitter.com/Nfyhq61CJW