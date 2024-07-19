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Капитан чемпионов Европы-2024 по футболу перешел в "Милан"

Футбол Переход Милан, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 17:41 Фото: Instagram/EURO2024
Самый титулованный клуб Италии на международной арене "Милан" объявил о переходе Альваро Мораты из мадридского "Атлетико". Контракт с капитаном испанской дружины подписан на четыре года с возможным продлением, сообщает Zakon.kz.

19 июля итальянский клуб представил испанского нападающего уже в качестве футболиста "Милана". 31-летний Мората будет играть за "россонери" до 30 июня 2028 года с возможностью продления контракта еще на один сезон.

В "Милане" форвард будет выступать под номером 7.

Семикратный победитель Лиги чемпионов заплатит 13 млн евро отступных за капитана сборной Испании.

Экс-игрок "Атлетико" Альваро Мората забил 15 голов в 32 матчах прошлого сезона Ла Лиги.

А в ночь на 15 июля он стал чемпионом Европы-2024 в составе "Ла Роха".

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