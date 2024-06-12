Два топ-клуба Европы начали торги за лучшего украинского снайпера

Лучший бомбардир прошедшего сезона в Ла Лиге, украинский нападающий Артем Довбик, сейчас в центре трансферного внимания ряда ведущих европейских клубов. С ним хотят подписать контракт мадридский "Атлетико" и "Наполи" из Италии, сообщает Zakon.kz.

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26-летний украинский форвард в прошедшем сезоне стал очень заметной фигурой в испанском чемпионате. В составе скромного коллектива "Жирона" Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 мяча.

Сам же Довбик к этому моменту желает продолжить карьеру в Испании и готов надеть майку "Атлетико". Нападающий уже дал свое предварительное согласие, пишет Relevo.

Но здесь есть одна загвоздка: в контракте украинца с "Жироной" есть сумма отступных в размере 40 млн евро. И его не хотят продавать за меньшую сумму, когда "матрасники" предлагают за него 25 млн.





Фото: Instagram/tema_dovbyk

Наряду с мадридским клубом хочет заполучить Артема и "Наполи", который уже сделал лучшее предложение о его трансфере.

По сведениям As, чемпион Италии 2023 года сейчас дает за форварда 35 млн евро, что, конечно, интересно и устраивает "Жирону".





Фото: Instagram/tema_dovbyk

Что касается самого футболиста, то Довбик понимает, что лично будет решать свое будущее. Он пока счастлив в "Жироне" и имеет там контракт до 2028 года. Плюс его клуб собирается дебютировать в Лиге чемпионов через три месяца.



Пока Артем привлекает к себе внимание голами за Украину в рамках подготовки к Евро-2024. Он забил в последнем товарищеском матче против Польши. На Чемпионате Европы в Германии Украина выступит в группе E вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.

До старта немецкого турнира команда Довбика узнала свои шансы на будущее выступление.