Капитан сборной Испании покинул "Милан"

Футбольный клуб из Турции "Галатасарай" арендовал у "Милана" форварда и капитана сборной Испании Альваро Морату, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердила пресс-служба турецкого клуба.

Альваро Мората взят в аренду до 20 января 2026 года, а также с возможностью выкупа трудового контракта нападающего по желанию стамбульского клуба.

В текущем сезоне Мората сыграл за "Милан" 25 игр во всех турнирах, в которых отметился шестью голами.

Действующий контракт Альваро с "Миланом" рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" сенсационно проиграл в скандальном матче Ла Лиги против "Эспаньола".

