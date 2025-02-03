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Спорт

Капитан сборной Испании покинул "Милан"

Капитан сборной Испании покинул &quot;Милан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 06:48 Фото: Instagram/alvaromorata
Футбольный клуб из Турции "Галатасарай" арендовал у "Милана" форварда и капитана сборной Испании Альваро Морату, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердила пресс-служба турецкого клуба.

Альваро Мората взят в аренду до 20 января 2026 года, а также с возможностью выкупа трудового контракта нападающего по желанию стамбульского клуба.

В текущем сезоне Мората сыграл за "Милан" 25 игр во всех турнирах, в которых отметился шестью голами.

Действующий контракт Альваро с "Миланом" рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" сенсационно проиграл в скандальном матче Ла Лиги против "Эспаньола".

Аксинья Титова
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