Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гибралтар – это Испания: УЕФА оценит высказывания футболистов сборной Испании

сборная Испании, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 21:24 Фото: Instagram/EURO2024
УЕФА 19 июля назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможного нарушения дисциплинарного регламента футболистами сборной Испании Родри и Альваро Моратой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Инцидент имел место во время презентации трофея Евро-2024, состоявшейся 15 июля в Мадриде. Футболисты несколько раз выкрикивали лозунг "Гибралтар – это Испания". Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA) заявила о намерении подать жалобу на испанских игроков.

По данным Marca, Родри и Морате могут грозить дисквалификации на два матча.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте достиг уникального показателя, победив на уровне Евро со взрослой сборной Испании, а также с молодежными командами U-19 и U-21. 

Как известно, в финале немецкого турнира сборная Испании обыграла Англию (2:1) и установила рекорд Евро-2024, выиграв подряд все семь встреч.

Читайте также

Футбол Переход Милан
Капитан чемпионов Европы-2024 по футболу перешел в "Милан"
Футбол Смена Имиджа
Евро-2024: автор победного паса в финале сменил имидж
Хоккей на траве Трвма Пальца
Хоккеист ампутировал часть пальца ради участия в Олимпиаде
Диана Абдуллаева
УЕФА Испания 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: