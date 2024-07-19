Гибралтар – это Испания: УЕФА оценит высказывания футболистов сборной Испании

УЕФА 19 июля назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможного нарушения дисциплинарного регламента футболистами сборной Испании Родри и Альваро Моратой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Инцидент имел место во время презентации трофея Евро-2024, состоявшейся 15 июля в Мадриде. Футболисты несколько раз выкрикивали лозунг "Гибралтар – это Испания". Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA) заявила о намерении подать жалобу на испанских игроков.

A UEFA abriu uma investigação disciplinar contra Rodri e Alvaro Morata por causa dos seus cânticos "Gibraltar é espanhol" durante as celebrações do #euro2024 da Espanha.



[Via @PAdugout]

pic.twitter.com/huEIjR2Wan — Rodri CAMPEÃO da Euro 🇪🇸🏆 (@Portal_Rodri) July 19, 2024

По данным Marca, Родри и Морате могут грозить дисквалификации на два матча.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте достиг уникального показателя, победив на уровне Евро со взрослой сборной Испании, а также с молодежными командами U-19 и U-21.

Как известно, в финале немецкого турнира сборная Испании обыграла Англию (2:1) и установила рекорд Евро-2024, выиграв подряд все семь встреч.

