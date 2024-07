Гибралтар – это Испания: УЕФА оценит высказывания футболистов сборной Испании

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Инцидент имел место во время презентации трофея Евро-2024, состоявшейся 15 июля в Мадриде. Футболисты несколько раз выкрикивали лозунг "Гибралтар – это Испания". Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA) заявила о намерении подать жалобу на испанских игроков.

A UEFA abriu uma investigação disciplinar contra Rodri e Alvaro Morata por causa dos seus cânticos "Gibraltar é espanhol" durante as celebrações do #euro2024 da Espanha.



