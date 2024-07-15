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Наставник испанской сборной выиграл третье "золото" чемпионата Европы

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 16:24 Фото: Instagram/EURO2024
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте достиг уникального показателя, победив на уровне Евро со взрослой сборной Испании, а также с молодежными командами U-19 и U-21, сообщает Zakon.kz.

63-летний испанский специалист за последние годы очень успешно проработал со сборными своей страны разных возрастов. В 2015 году сборная Испании до 19-ти лет, которую возглавлял де ла Фуэнте, стала чемпионом Европы в своей возрастной категории.

Спустя шесть лет он повторил этот успех уже с молодыми испанскими футболистами не старше 21 года.

И вот то поколение игроков, которых он ведет на протяжении многих лет, привело своего наставника к высшим медалям чемпионата Европы – 2024.

"Замечательный день, команда заслуженно выиграла чемпионат Европы, я горжусь еще больше. Надеюсь, что этот импульс проложит дорогу, чтобы становиться лучше с каждым днем. Всегда можно стать лучше, в этом и состоит наша цель. Преимущество этой команды в том, что мы всегда думаем, как стать немного лучше. Мы добьемся этого, потому что эти игроки являются примером для всех, они очень хороши".Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

Как известно, в финале немецкого турнира сборная Испании обыграла Англию (2:1) и установила рекорд Евро-2024, выиграв подряд все семь встреч.

Одним из главных и тайных оружий Луиса де ла Фуэнте на чемпионате Европы в Германии стал 17-летний Ламин Ямаль.

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