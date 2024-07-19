Мырзагали Айтжанов: Никто не едет на Олимпийские игры проигрывать

Главный тренер сборной команды по боксу Мырзагали Айтжанов сделал заявление о шансах наших спортсменов на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации Olympic.kz Айтжанов отметил, что только сильнейшие спортсмены смогут выиграть Олимпиаду и все ребята в нашей команде сильные и никто не едет на Олимпийские игры проигрывать.

"Я верю, что мы продолжим нашу победную традицию и порадуем болельщиков в Париже. Сейчас в активе команды четыре чемпиона мира, два призера Олимпийских игр. Все ребята опытные. Теперь осталось лишь соединить опыт с мастерством и хорошо выступить на Олимпиаде" главный тренер команды Мырзагали Айтжанов

Отметим, что мужская команда Казахстана по боксу поедет на Олимпиаду в Париж в полном составе.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде-2024 нашу страну будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта. В истории Казахстана это восьмые летние Олимпийские игры. Сборная Казахстана впервые выступит в таких видах олимпийской программы, как брейкинг и бадминтон. В брейкинге примет участие Амир Закиров, а в бадминтоне – Дмитрий Панарин.

Главные старты четырехлетия пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. В соревнованиях примут участие более 10 000 спортсменов из 205 стран. Они разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.



Церемония открытия Олимпийских игр-2024 состоится 26 июля на знаменитой французской реке Сена.



