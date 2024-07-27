Тренер сборной Самоа по боксу умер в олимпийской деревне в Париже

Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика умер в олимпийской деревне в Париже в возрасте 60 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, трагедия произошла 26 июля. Медики оказали Элике экстренную помощь, однако спасти его не удалось. Как уточняется, причиной смерти стал сердечный приступ.

В Международной ассоциации бокса выразили искренние соболезнования родственникам и близким умершего.

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой. В активе Казахстана теперь две медали. До этого "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.

