Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тренер сборной Самоа по боксу умер в олимпийской деревне в Париже

тренер умер в Олимпийской деревне в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 23:33 Фото: @SamoaSASNOC
Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика умер в олимпийской деревне в Париже в возрасте 60 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, трагедия произошла 26 июля. Медики оказали Элике экстренную помощь, однако спасти его не удалось. Как уточняется, причиной смерти стал сердечный приступ.

В Международной ассоциации бокса выразили искренние соболезнования родственникам и близким умершего.

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой. В активе Казахстана теперь две медали. До этого "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.

Читайте также

поздравления с победой на ОИ
Аэропорты и вокзалы Казахстана по-своему поздравили спортсменов с победами на ОИ
телефонный разговор
Телефонный разговор Токаева и Сметова попал на видео
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом
Взрыв эмоций родных и рукопожатие Головкина: Казнет обсуждает победу Елдоса Сметова
Елена Беляева
Париж Франция 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
Олимпийские игры
Олимпийские наряды сборной Кувейта потрясли воображение зрителей
55-летний Стас Михайлов испугал подписчиков своим внешним видом
55-летний Стас Михайлов напугал подписчиков своим внешним видом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: