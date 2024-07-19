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Боксерша Ангелина Лукас объявила о том, что готовится к титульному бою

Боксерша Ангелина Лукас объявила о том, что готовится к титульному бою, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 04:37 Фото: Instagram angelina_lukas1997
Казахстанка Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) опубликовала в соцсетях пост, в котором сделала заявление о своем следующем бое на профессиональном ринге, сообщает Zakon.kz.

"Уже через месяц состоится мой 12 бой в карьере, и он будет титульным и в новой стране, я буду поднимать флаг Казахстана", — написала в Instagram Лукас.

Лукас является обладательницей титулов WIBF, WBC international, UBO International, WBF, UBO World.


Лукас (10-1, 5 КО) провела свой последний бой в конце мая: она победила единогласным решением судей представительницу Индонезии Харму Йести (1-4-1, 0 КО).


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