Боксерша Ангелина Лукас объявила о том, что готовится к титульному бою

Казахстанка Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) опубликовала в соцсетях пост, в котором сделала заявление о своем следующем бое на профессиональном ринге, сообщает Zakon.kz.

"Уже через месяц состоится мой 12 бой в карьере, и он будет титульным и в новой стране, я буду поднимать флаг Казахстана", — написала в Instagram Лукас.



Лукас является обладательницей титулов WIBF, WBC international, UBO International, WBF, UBO World.





Лукас (10-1, 5 КО) провела свой последний бой в конце мая: она победила единогласным решением судей представительницу Индонезии Харму Йести (1-4-1, 0 КО).



