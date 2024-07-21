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"Кайрат" вышел в полуфинал турнира с призом в один миллион долларов

Футбол Полуфинал Кубка Лиг, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 21:40 Фото: Instagram/f.c.kairat
21 июля завершилось большинство матчей третьего тура республиканского футбольного турнира – Кубок лиги. В одной из встреч "Кайрат" на Центральном стадионе Алматы с крупным счетом 3:0 переиграл "Тараз" и пробился в полуфинал данных состязаний, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля сделали неплохой задел уже в первом тайме, забив в ворота южан два безответных гола, сначала отличился бразилец Жоао Пауло. 

На исходе первой половины игры удвоил преимущество алматинцев воспитанник жамбылского футбола Еркебулан Сейдахмет.

После перерыва окончательную точку в этом поединке поставил Андрей Ульшин (3:0).

Благодаря этой победе алматинский коллектив накопил семь очков в турнирной таблице подгруппы А, что позволило им занять первое место досрочно, а с ней и путевку в полуфинал Кубка лиги. Стоит отметить, что призовой фонд данных соревнований составляет один миллион долларов.


Самую первую путевку дебютного нынешнего сезона Кубка лиг 19 июля заработала "Астана", которая на выезде разгромила карагандинский "Шахтер" – 4:2. С этим результатом столичный клуб стал лучшим в группе D.

День спустя еще одним полуфиналистом Кубка стал "Елимай" (Семей), который дома переиграл "Атырау" (3:0) и стал лидером группы С. 

Последний полуфиналист определится вечером 21 июля, когда закончатся игры в квартете В. 

Первый сезон Кубка лиг стартовал 27 мая 2024 года, когда "Кайрат" с хоккейным счетом 9:0 разгромил уральский "Акжайык".   

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