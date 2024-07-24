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УЕФА открыл дело против топовых футболистов сборной Испании

Футбол Разборки УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 12:18 Фото: Instagram/sefutbol
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело в отношении лидеров испанской дружины – Родри и Альваро Мораты. Их обвиняют за некорректные политические выкрики неспортивного характера в виде фразы "Гибралтар – испанский", сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба УЕФА, предметом рассмотрения данного инцидента является поведение этих двух футболистов "Ла Роха" во время торжественного празднования трофея, который вручили испанцам за победу на чемпионате Европы-2024.

По словам футбольных функционеров, лидеры сборной Испании, скандировавшие "Гибралтар – испанский", обвиняются в нарушении общих правил поведения и использовании спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера, а также в нанесении ущерба репутации футбола и УЕФА.

"Дисциплинарное разбирательство было возбуждено в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента УЕФА (DR) в отношении Родриго Эрнандеса Касканте и Альваро Мораты за поведение, имевшее место в Мадриде 15 июля. Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА примет решение по данному вопросу в установленном порядке".Заявление УЕФА

Неделю назад Гибралтар подал жалобу по отношению к чемпионам Европы-2024. УЕФА сразу же отреагировал на этот инцидент, назначив инспектора по этике и дисциплине для расследования возможного нарушения дисциплинарного регламента футболистами сборной Испании Родри и Альваро Моратой.  

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