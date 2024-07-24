УЕФА открыл дело против топовых футболистов сборной Испании
Как передает пресс-служба УЕФА, предметом рассмотрения данного инцидента является поведение этих двух футболистов "Ла Роха" во время торжественного празднования трофея, который вручили испанцам за победу на чемпионате Европы-2024.
По словам футбольных функционеров, лидеры сборной Испании, скандировавшие "Гибралтар – испанский", обвиняются в нарушении общих правил поведения и использовании спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера, а также в нанесении ущерба репутации футбола и УЕФА.
"Дисциплинарное разбирательство было возбуждено в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента УЕФА (DR) в отношении Родриго Эрнандеса Касканте и Альваро Мораты за поведение, имевшее место в Мадриде 15 июля. Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА примет решение по данному вопросу в установленном порядке".Заявление УЕФА
Неделю назад Гибралтар подал жалобу по отношению к чемпионам Европы-2024. УЕФА сразу же отреагировал на этот инцидент, назначив инспектора по этике и дисциплине для расследования возможного нарушения дисциплинарного регламента футболистами сборной Испании Родри и Альваро Моратой.