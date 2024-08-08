Два лидера сборной Испании получили наказание от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал капитана испанской дружины Альваро Морату и его коллегу Родри на один матч сборной за недавние выкрики "Гибралтар – испанский", сообщает Zakon.kz.

Данное решение УЕФА принял 7 августа, по итогам которого Родри и Морату пропустят ближайший матч своей сборной.

"За нарушение основных правил достойного поведения и за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера. Родри и Морату нанесли ущерб репутации такого вида спорта, как футбол, и УЕФА в частности". Заявление УЕФА

Как известно, во время торжественного празднования победы на Евро-2024 футболисты сборной Испании скандировали "Гибралтар – испанский".

После этого представители федерации футбола Гибралтара обратились с жалобой в УЕФА.

Таким образом, Родри и Морату не смогут выйти на поле 5 сентября, когда "Ла Роха" сыграет с командой Сербии в Лиге наций УЕФА.

