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Гибралтар подал жалобу в УЕФА по отношению к чемпионам Европы-2024

Футбол Новый Скандал, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 11:22 Фото: Instagram/EURO2024
Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA) обратилась с официальным письмом в УЕФА по поводу выкриков "Гибралтар – испанский" со стороны игроков сборной Испании. Футболистов обвиняют в подстрекательстве и несовместимости политики со спортом, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 15 июля в Мадриде, когда испанцы праздновали свою победу на Евро-2024. Ряд игроков "Ла Роха" танцевали и при этом пели "Гибралтар – испанский".

Этот момент не прошел мимо внимания гибралтарцев, которые сразу же написали жалобу в УЕФА.

"Данный процесс возглавили Родри и Мората, опытные игроки с богатым опытом на уровне клубов и сборных. Видео было широко распространено в СМИ, в том числе и у нас, где было встречено с негодованием, смятением и разочарованием. Такое поведение глубоко оскорбительно для гибралтарцев, которые неоднократно реализовывали свои демократические права с целью остаться британской заморской территорией". Заявление GFA

Футбольные функционеры Гибралтара не просто написали письмо, но также пригрозили выходом из УЕФА.

"Такое поведение глубоко оскорбительно для ФАГ, поскольку подразумевает, что мы должны прекратить существование в качестве независимого члена УЕФА. В таких обстоятельствах поведение игроков было еще и подстрекательским. Игроки безо всякой необходимости привнесли политику в спорт, и единственной целью, как кажется, было намерение оскорбить жителей Гибралтара. Мы получаем письма и звонки от населения с оскорблениями, где повторяются фразы испанских игроков". Заявление GFA

Как пишет GFA, подобные поступки ощутили на себе и многие гибралтарцы, которые посетили летнюю ярмарку в испанском городе Ла-Линеа. Они подверглись преследованиям, запугиванию и агрессии под хор таких же песнопений, а некоторые были вынуждены бежать в безопасную пограничную зону.

"Поведение игроков было незаконным, оно нарушает положение Дисциплинарного регламента УЕФА. Не соответствует духу спортивного соперничества, является непристойным и оскорбительным, а также дискриминирует по политическим мотивам и вопросам этнического происхождения. В связи с этим убедительно просим принять меры, в футболе явно нет места подобному поведению. Верим, что УЕФА примет быстрые и эффективные меры, соизмеримые с серьезностью данного поведения".Заявление GFA

Это уже не первый случай, когда футболисты выделялись разными песнопениями на крупных мировых турнирах.

За подобные поступки несколько раз подвергалась штрафу со стороны УЕФА на недавнем чемпионате Европы сборная Албании.

И вот на днях разгорелся серьезный инцидент с участием чемпионов мира – команды Аргентины. 

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