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Евро-2024: УЕФА наказал денежным штрафом семь сборных

Футбол Евро-2024 Штрафы, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 14:50 Фото: Instagram/EURO2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подверг штрафу Хорватию, Сербию, Албанию, Словению, Румынию, Австрию и Венгрию за некорректное поведение их фанатов на прошедшем чемпионате Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

Из вышеперечисленного списка команд самый большой денежный штраф выпал на футбольную федерацию Хорватии, им предъявили счет на 50 тыс. евро.

За дискриминационное поведение своих фанатов Румыния оштрафована на 40 тыс. евро. Штрафы по 30 тыс. евро отправлены в адрес Албании, Венгрии, Сербии и Словении. Самым наименьшим штрафом обошлась австрийская сторона, им выписан чек на 20 тыс. евро.

Футбол Штрафы УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 14:50

Фото: Instagram/EURO2024

Помимо этого, болельщики всех семи команд не смогут купить билеты на следующий выездной матч любого турнира под эгидой УЕФА.

За последние два месяца поведение футбольных фанатов на крупных турнирах мирового значения очень огорчает и настораживает. Это было замечено на многих матчах чемпионата Европы-2024 в Германии. 

Аналогичные поступки уже совершены на стартовавших 24 июля летних Олимпийских играх в Париже.

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