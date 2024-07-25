Олимпиада-2024 началась со скандала на футбольном турнире
Поединок между командами проходил в рамках первого тура группового этапа олимпийского футбольного турнира.
На 16-й минуте овертайма аргентинцы сравняли счет – 2:2 – благодаря голу Кристиана Медины. Но арбитр заметил нарушение и захотел просмотреть VAR-систему.
После этого на трибунах начались беспорядки. Судья вынужден был увести игроков с поля, а зрителей попросили покинуть футбольную арену.
Игра была возобновлена через два часа, и арбитр отменил взятие ворот, что привело к поражению аргентинцев со счетом 1:2.
"Это самый большой цирк, который я когда-либо видел в своей жизни".Главный тренер сборной Аргентины Хавьер Маскерано
Стоит отметить, что перед этим матчем зрители освистали гимн Аргентины.
Скорее всего, это связано с недавними некорректными скандированиями аргентинских футболистов в адрес игроков сборной Франции после победы на Кубке Америки-2024.