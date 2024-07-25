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Олимпиада-2024 началась со скандала на футбольном турнире

Футбол Скандал Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 10:00 Фото: Instagram/paris2024
24 июля прошел первый соревновательный день на ХХХIII летних Олимпийских играх, и он не обошелся без инцидента. Футбольный матч между Аргентиной и Марокко был прерван на два часа из-за беспорядков на стадионе после гола южноамериканцев на 106-й минуте, сообщает Zakon.kz.

Поединок между командами проходил в рамках первого тура группового этапа олимпийского футбольного турнира.

На 16-й минуте овертайма аргентинцы сравняли счет – 2:2 – благодаря голу Кристиана Медины. Но арбитр заметил нарушение и захотел просмотреть VAR-систему.

После этого на трибунах начались беспорядки. Судья вынужден был увести игроков с поля, а зрителей попросили покинуть футбольную арену.

Игра была возобновлена через два часа, и арбитр отменил взятие ворот, что привело к поражению аргентинцев со счетом 1:2.

"Это самый большой цирк, который я когда-либо видел в своей жизни".Главный тренер сборной Аргентины Хавьер Маскерано

Стоит отметить, что перед этим матчем зрители освистали гимн Аргентины.

Скорее всего, это связано с недавними некорректными скандированиями аргентинских футболистов в адрес игроков сборной Франции после победы на Кубке Америки-2024.

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