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Сербия и Албания получили денежные штрафы из-за фанатов на Евро-2024

Футбол Штрафы УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 11:17 Фото: Instagram/EURO2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Сербию и Албанию за хулиганские поведения их фанатов во время проведения матчей Чемпионата Европы-2024 в Германии, сообщает Zakon.kz.

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Дисциплинарная комиссия УЕФА подвергла штрафу Футбольный союз Сербии на 14 500 евро, из них 4500 евро – за бросание фанатами на поле предметов и 10 000 евро – за провокационные сообщения.

Что касается албанской стороны, то за поведение их болельщиков комиссия УЕФА по этике и дисциплине вынесла решение оштрафовать Федерацию футбола этой страны на 37 375 евро.

Ранее главный футбольный орган Европы после матча группового этапа против сборной Англии в отношении Сербии завел дисциплинарное дело.

А после поединка с Италией в 1-м туре группового этапа Евро-2024 УЕФА открыла аналогичное дело в отношении Албании. Им было предъявлено четыре обвинения: провокационные сообщения фанатов, бросание предметов, использование фейерверков и выход на игровое поле одного из болельщиков.

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