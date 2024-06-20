Сербия и Албания получили денежные штрафы из-за фанатов на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Сербию и Албанию за хулиганские поведения их фанатов во время проведения матчей Чемпионата Европы-2024 в Германии, сообщает Zakon.kz.

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Дисциплинарная комиссия УЕФА подвергла штрафу Футбольный союз Сербии на 14 500 евро, из них 4500 евро – за бросание фанатами на поле предметов и 10 000 евро – за провокационные сообщения.

Что касается албанской стороны, то за поведение их болельщиков комиссия УЕФА по этике и дисциплине вынесла решение оштрафовать Федерацию футбола этой страны на 37 375 евро.

Ранее главный футбольный орган Европы после матча группового этапа против сборной Англии в отношении Сербии завел дисциплинарное дело.

А после поединка с Италией в 1-м туре группового этапа Евро-2024 УЕФА открыла аналогичное дело в отношении Албании. Им было предъявлено четыре обвинения: провокационные сообщения фанатов, бросание предметов, использование фейерверков и выход на игровое поле одного из болельщиков.