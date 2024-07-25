"Тобол" разгромили в Лиге Конференций

Казахстанским клубам пока не удается закрепиться в еврокубках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, 25 июля в очередном матче Лиги конференций костанайский "Тобол" потерпел поражение в гостях от швейцарского "Санкт-Галлена" со счетом 4:1.

Автогол Вальчи на 28-й минуте вывел "Тобол" вперед, но затем "Санкт-Галлен" перехватил инициативу: Стеванович сравнял счет на 35-й минуте, Аколо вывел швейцарцев вперед на 39-й, Тома увеличил преимущество на 77-й, а Вальчи окончательно закрепил победу хозяев, забив на 90+7-й минуте.

Ранее сообщалось, что столичный футбольный клуб "Астана" 25 июля начал свой путь в Лиге конференций с матча против молдавского "Милсами" во втором отборочном раунде. Игра, проходившая на выезде, завершилась вничью со счетом 1:1.