Драмой завершился матч "Астаны" против молдавского "Милсами"
Фото: Instagram/fc_astana
Столичный футбольный клуб "Астана" 25 июля начала свой путь в Лиге конференций с матча против молдавского "Милсами" во втором отборочном раунде, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, игра, проходившая на выезде, завершилась вничью со счетом 1:1.
Первый гол в составе казахстанского клуба забил албанский легионер Назми Грипши, открывший счет на 57-й минуте встречи. Уже в добавленное арбитром время хозяева поля усилиями Коу Лупано сравняли счет.
Ранее стало известно, что ФК "Кайрат" потерял своего капитана до конца сезона. Адилет Садибеков из-за травмы не сможет выйти на поле в оставшихся играх нынешнего сезона.
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