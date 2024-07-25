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Драмой завершился матч "Астаны" против молдавского "Милсами"

Драмой завершился матч &quot;Астаны&quot; против молдавского &quot;Милсами&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 23:04 Фото: Instagram/fc_astana
Столичный футбольный клуб "Астана" 25 июля начала свой путь в Лиге конференций с матча против молдавского "Милсами" во втором отборочном раунде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, игра, проходившая на выезде, завершилась вничью со счетом 1:1.

Первый гол в составе казахстанского клуба забил албанский легионер Назми Грипши, открывший счет на 57-й минуте встречи. Уже в добавленное арбитром время хозяева поля усилиями Коу Лупано сравняли счет.

Ранее стало известно, что ФК "Кайрат" потерял своего капитана до конца сезона. Адилет Садибеков из-за травмы не сможет выйти на поле в оставшихся играх нынешнего сезона. 

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