Драмой завершился матч "Астаны" против молдавского "Милсами"

Столичный футбольный клуб "Астана" 25 июля начала свой путь в Лиге конференций с матча против молдавского "Милсами" во втором отборочном раунде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, игра, проходившая на выезде, завершилась вничью со счетом 1:1.

Первый гол в составе казахстанского клуба забил албанский легионер Назми Грипши, открывший счет на 57-й минуте встречи. Уже в добавленное арбитром время хозяева поля усилиями Коу Лупано сравняли счет.

Ранее стало известно, что ФК "Кайрат" потерял своего капитана до конца сезона. Адилет Садибеков из-за травмы не сможет выйти на поле в оставшихся играх нынешнего сезона.

