"Астана" сыграет с семикратным чемпионом Швейцарии в Лиге конференций

В ночь на 1 августа завершились все поединки второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Барьер данного этапа из двух казахстанских клубов удалось пройти только "Астане", сообщает Zakon.kz.

Теперь на следующей стадии еврокубков столичный коллектив сыграет против швейцарской "Лозанны-Спорт".

Пятая команда турнирной таблицы прошлого сезона чемпионата Швейцарии в своем матче отбора накануне дома разгромила северомакедонский "Вардар" – 5:0.

А неделю назад команда Людовика Маньена, которая является 7-кратным чемпионом Швейцарии, на выезде проиграла сопернику со счетом 2:1.

В свою очередь "Астана" вчера в гостях была сильнее молдавского "Зимбру" – 2:0 (1:1 счет первой игры).

Первый матч между "Лозанной-Спорт" и столичной дружиной пройдет 7 августа на швейцарском поле, а ответная игра запланирована на 14 августа в столице Казахстана.

К сожалению, в третий раунд квалификации Лиги конференций УЕФА не смог пробиться "Актобе", уступивший на выезде пражской "Спарте" – 0:4.