"Астана" сыграет с семикратным чемпионом Швейцарии в Лиге конференций
Теперь на следующей стадии еврокубков столичный коллектив сыграет против швейцарской "Лозанны-Спорт".
Пятая команда турнирной таблицы прошлого сезона чемпионата Швейцарии в своем матче отбора накануне дома разгромила северомакедонский "Вардар" – 5:0.
А неделю назад команда Людовика Маньена, которая является 7-кратным чемпионом Швейцарии, на выезде проиграла сопернику со счетом 2:1.
В свою очередь "Астана" вчера в гостях была сильнее молдавского "Зимбру" – 2:0 (1:1 счет первой игры).
Первый матч между "Лозанной-Спорт" и столичной дружиной пройдет 7 августа на швейцарском поле, а ответная игра запланирована на 14 августа в столице Казахстана.
К сожалению, в третий раунд квалификации Лиги конференций УЕФА не смог пробиться "Актобе", уступивший на выезде пражской "Спарте" – 0:4.