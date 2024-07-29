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Итальянский спортсмен извинился перед женой за потерю обручального кольца на открытии Олимпиады

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 07:17 Фото: Instagram/aryerri
Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери извинился перед женой за потерю обручального кольца во время открытия Олимпиады в Париже, сообщает Zakon.kz.

По этому поводу 27 июля спортсмен посвятил пост в Instagram своей жене Кьяре Бонтемпи Тамбери, свадьбу с которой сыграл в 2022 году.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 07:17

Фото: Instagram/gianmarcotamberi

Оказалось, что кольцо сползло с его пальца, когда он махал флагом своей страны.

"Слишком много воды из-за безостановочного дождя во время церемонии, слишком много килограммов, потерянных за последние несколько месяцев, или, возможно, неудержимый энтузиазм от того, что мы делали. Вероятно, повлияли все три фактора, но факт остается фактом: я слышал, как оно соскользнуло, я видел, как оно летело", – написал Тамбери.

Сначала кольцо упало на пол лодки, из‑за чего олимпиец увидел "проблеск надежды", но отскочило в сторону воды, "прокрутившись тысячу раз в воздухе". Это продолжалось несколько мгновений, но казались они вечностью, вспомнил Тамбери.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 07:17

Фото: Instagram/gianmarcotamberi

"Если бы этому действительно суждено было случиться, если бы мне действительно пришлось потерять его, я не могу представить себе лучшего места. Оно навсегда останется в русле реки города любви, покинув меня, пока я пытался поднять итальянский флаг как можно выше во время церемонии открытия самого важного спортивного события в мире", – посчитал знаменосец Италии.
Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 07:17

Фото: Instagram/gianmarcotamberi

Атлет предложил жене бросить ее кольцо в Сену, если она этого хочет.

"Чтобы они были вместе навсегда и у нас был еще один повод вновь дать друг другу обещания и снова жениться", – написал романтичный спортсмен.
Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 07:17

Фото: Instagram/gianmarcotamberi

В этом же месяце участника Tour de France Жульена Бернара оштрафовали за романтический поцелуй с женой.

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