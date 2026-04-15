Общество

В Казахстане подорожали обручальные кольца

обручальные кольца, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 12:12 Фото: pixabay
Сегодня, 15 апреля 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) заявили, что обручальные кольца в Казахстане подорожали, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, по итогам марта в месячном выражении цены на золотые обручальные кольца выросли на 5,5%, за год рост цен составил 45%.

"В разрезе регионов наименьшее годовое подорожание зарегистрировано в Мангистауской области – на 14,5%, в Шымкенте – 29%, в Астане – 29,9%. Наибольший рост цен на кольца для новобрачных отмечен в области Улытау – 71% за год".Бюро национальной статистики

При этом отмечается, что производство ювелирных изделий в Казахстане увеличилось. По сравнению с 2024 годом объемы производства в январе-декабре 2025 года выросли на 7,7% и составили 2,7 млрд тенге.

Астана лидирует по бракам, Павлодар – по разводам: неожиданные итоги 2025 года

Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что в Казахстане дорожает чай.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
