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Молодые футболисты Испании повторили успех своей взрослой сборной

Футбол Чемпион Европы (U-19), фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 16:47 Фото: Instagram/sefutbol
28 июля завершился чемпионат Европы-2024 по футболу в возрастной категории "19 лет и моложе". В финальном поединке молодые футболисты Испании обыграли французских сверстников и повторили достижение своих старших товарищей двухнедельной давности, сообщает Zakon.kz.

Став лучшей командой турнира, Испания установила рекорд Евро-U19. Молодежка "красной фурии" выиграла европейское первенство в 12-й раз в своей истории, что является рекордом.

Подопечные Хосе Ланы в финале Евро-2024, который прошел в Северной Ирландии, обыграли сборную Франции со счетом 2:0.

Забитыми мячами отличились Икер Браво и Жаке (автогол).


Как известно, в ночь на 15 июля взрослая сборная Испании стала победителем Евро-2024. Тот трофей также стал рекордным для "Ла Роха", основная команда выиграла титул в четвертый раз.

Куандык Шынасилов
Евро-2024 Испания 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
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