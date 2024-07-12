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Лидер сборной Испании раскрыл секрет успешной игры в финале Евро-2024

Футбол Прогноз Финал, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 16:32 Фото: Instagram/EURO2024
Полузащитник британского клуба "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри прокомментировал будущего соперника, с которым встретится его команда в финальном матче чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщает Zakon.kz.

28-летний испанский хавбек знает практически каждого футболиста сборной Англии, так как сам выступает в АПЛ, а пять игроков, которые выйдут против него в финале Евро-2024, это его одноклубники по "Ман Сити". 

"Я хорошо их знаю, прекрасно осведомлен культурой английского футбола. У них очень талантливая команда и великолепные игроки, которые могут справиться со всеми сложностями игры. Хорошо защищаются и могут атаковать, четко поставлена игра. За эти пару дней мы должны найти у них изъяны в обороне. У нас есть оружие, это наша уверенность в том, что можем их победить". Игрок сборной Англии Родри

Лидер испанской сборной отмечает, что в финале особую часть игры будет занимать психология. Родри добавил, умение работать головой может заставить вас свернуть горы, когда вы устали и дать что-то дополнительное. 

"У англичан я бы особо никого выделил, практически все хороши. Нравится Фил Фоден, играем вместе в "Сити", Его нужно держать очень плотно, так как у него есть врожденная способность двигаться в узком пространстве. Но есть и другие, которые могут нанести вам большой ущерб. Мне нравится рассматривать Англию как целую команду", Игрок сборной Англии Родри

Решающая битва за "золото" чемпионата Европы-2024 пройдет в Берлине, в ночь на 15 июля, начало в 00:00 по казахстанскому времени.

За несколько дней до финальной игры Суперкомпьютер определил победителя Евро-2024. А также стали известны самые высокооплачиваемые тренера нынешнего немецкого турнира.

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