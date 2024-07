От работы на Олимпиаде отстранили комментатора

Известно, что инцидент произошел во второй день Олимпийских игр после его сексистского высказывания в эфире финала женской эстафеты по плаванию 4х100 метров. Фрагмент с высказыванием о том, что женщины медлительные из-за того, что долго копошатся и наносят макияж, быстро завирусился в соцсетях и вызвал возмущение у женской части аудитории.

Eurosport have now dropped Bob Ballard as swimming commentator following this sexist remark yesterday. "Well, the women just finishing up. You know what women are like … hanging around, doing their makeup." pic.twitter.com/UWYMiiVNpd

После отстранения от работы комментатор принес извинения за свое высказывание, назвав себя "большим сторонником женского спорта".

Right here it is the statement pt 1:



The comments I made during the Australian freestyle relay victory ceremony on Saturday have caused some offence. It was never my intention to upset or belittle anyone and, if I did, I apologise. I am a massive advocate of women’s sport.



I