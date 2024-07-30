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Париж-2024: Египетская саблистка выступила на седьмом месяце беременности

Фехтование Беременная Спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 15:55 Фото: Instagram/nada_hafez
Представительница женской сборной Египта по фехтованию Нада Хафез приняла участие на летней Олимпиаде-2024 в Париже, будучи на седьмом месяце беременности, сообщает Zakon.kz.

26-летняя Хафез приняла участие в турнире саблисток, и при этом она выиграла свой стартовый поединок у Элизабет Тартаковски (США) – 15:13.

Но затем Нада проиграла за выход в четвертьфинал олимпийских состязаний кореянке Чон Хаёнг – 7:15.

"На помосте в день соревнований было три человека, я, моя соперница и еще не появившийся на свет малыш. Мы пережили немало трудностей как физически, так и эмоционально. Американские горки беременности сами по себе трудны, но балансировать между жизнью и спортом было не менее напряженно, однако это того стоило". Нада Хафез

Для Нады Хафез это третьи летние Игры подряд. Она также занималась спортивной гимнастикой, где достигла титула чемпионки Египта. 

Это не первый случай на нынешних Олимпийских играх, когда спортсмен рискует всем, чтобы защитить честь своей страны на главных стартах четырехлетия.

Полторы недели назад австралийский игрок по хоккею на траве Мэттью Доусон ампутировал часть пальца правой руки ради участия на Олимпиаде-2024.

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