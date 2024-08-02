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Казахстанский боксер Бибосынов не смог выйти в полуфинал Олимпийских игр

Казахстанский боксер Бибосынов не смог выйти в полуфинал Олимпийских игр, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 00:48 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Сакен Бибосынов (до 51 килограмма) 2 августа не смог выйти в 1/2 финала Олимпийских игр-2024, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, его остановил на пути к медали Хасанбой Дусматов из Узбекистана.


"Поединок боксеры выдали напряженный и близкий. Первый раунд со счетом 3:2 выиграл казахстанец. Затем точно с таким же счетом сильнее был Дусматов", – говорится в сообщении.

В решающей трехминутке судьи отдали победу Дусматову — 5:0. Он и стал победителем боя, выиграв раздельным решением судей — 3:2.

Ранее сообщалось, что Карина Ибрагимова, выступающая за команду Казахстана по боксу в категории до 57 килограммов, 2 августа потерпела поражение в стартовом поединке на Олимпиаде-2024. 

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