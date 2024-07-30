Казахстанский лучник выступил на Олимпиаде в Париже

В Париже в рамках Олимпийских игр – 2024 стартовали индивидуальные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин. Первым от Казахстана выступил Ильфат Абдуллин, сообщает Zakon.kz.

Один из лидеров команды в 1/32 финала провел матч против канадца Эрика Питерса.



Борьбу за выход в 1/16 выиграл соперник. Противостояние завершилось со счетом 6:4.

Добавим, что также в этом виде программы выступят Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко. Они будут соревноваться 1 августа.

Ранее казахстанский стрелок заработала хорошие баллы на пути к финалу.