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Казахстанский лучник выступил на Олимпиаде в Париже

казахстанский лучник выступил на ОИ в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 22:37 Фото: Владислав Семенов
В Париже в рамках Олимпийских игр – 2024 стартовали индивидуальные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин. Первым от Казахстана выступил Ильфат Абдуллин, сообщает Zakon.kz.

Один из лидеров команды в 1/32 финала провел матч против канадца Эрика Питерса.

Борьбу за выход в 1/16 выиграл соперник. Противостояние завершилось со счетом 6:4.

Добавим, что также в этом виде программы выступят Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко. Они будут соревноваться 1 августа.

Ранее казахстанский стрелок заработала хорошие баллы на пути к финалу.

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Казахстан Париж Франция Национальный олимпийский комитет 2024 год Олимпийские игры
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