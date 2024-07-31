Бибосынову дали совет, как победить главного соперника на Олимпиаде

Казахстанец Сакен Бибосынов и Хасанбой Дусматов из Узбекистана сойдутся в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу в весе до 51 кг. Экс-главный тренер сборной Казахстана по боксу Турсунгали Едилов прокомментировал предстоящий бой, сообщает Zakon.kz.

Бывший главный тренер сборной Казахстана по боксу Турсунгали Едилов, при котором команда добилась наилучшего результата в истории Олимпиад, дал интервью sportarena.kz.

Он ответил, каким видит исход боя между казахстанцем Бибосыновым и узбекистанцем Дусматовым.

О последнем известно, что узбекский боксер-профессионал выступает в первом наилегчайшем весе (49 кг). Он был олимпийским чемпионом 2016 года. В 2023 году – чемпионом мира. В 2017 году взял "серебро" на чемпионате мира, чемпион Азиатских игр в 2022 году. Перечень его заслуг довольно внушительный.

По словам Турсунгали Едилова, это очень сложный для прогнозирования бой, так как бойцы хорошо знают друг друга и первые поединки в Париже оба провели превосходно. Экс-тренеру понравилось, что Сакен не пошел путем Нурбека Оралбая и не полез в рубку, а боксировал технично и умно.

"Он знает, как побеждать Хасанбоя. Да, Сакен выигрывал его три года назад, после чего проиграл дважды. Но он должен сделать вывод из тех поражений и пользоваться преимуществом в росте. Ни в коем случае нельзя лезть в рубку. В драке шансов нет. А вот стоит работать, как с Гюмюшем, – держать на дистанции и контратаковать". Экс-главный тренер сборной Казахстана по боксу Турсунгали Едилов

Тренер пояснил, что в этом бою все решат нюансы, как и бывает в поединках классных боксеров. Кто окажется лучше готов физически, будет более свежим в третьем раунде, сможет перетерпеть неприятные моменты и преодолеть их, тот и победит.

Поединок между боксерами состоится 2 августа и начнется в 21:20 по казахстанскому времени.



Ранее казахстанский боксер Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 51 кг, выиграл свой первый поединок на Олимпиаде-2024 в Париже.

