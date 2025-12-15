Знаменитый тренер счел победу Сакена Бибосынова на ЧМ незаслуженной
Фото: Instagram/sakenbibosinov
Заслуженный тренер РК Жумабек Омурзаков, который привел Назым Кызайбай к двум победам на ЧМ, считает, что боксер Сакен Бибосынов в Дубае стал частью судейской несправедливости, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, он был "награжден" золотой медалью из-за ошибки рефери:
"Сакен Бибосынов чисто проиграл, откровенно говоря. В первом раунде получил нокдаун и рефери не стал считать. По-моему, это была чистая "постанова" от Кремлёва. Первый раунд выиграл, но третий раунд россиянин так месил его, но почему-то раунд дали Бибосынову. В первом отрезке также не отсчитали нокдаун Бибосынову, а в третьем раунде дали нокдаун россиянину, правда, не знаю за что", – высказался Жумабек Омурзаков
В весовой категории до 54 кг Сакен в финале сразился с россиянином Владиславом Рогозиным. Визави опытного казахстанца оказал Бибосынову серьезное сопротивление, забрав первый раунд со счетом 3:2
Ранее Шавкат Рахмонов и Геннадий Головкин восхитили казахстанцев.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript