Знаменитый тренер счел победу Сакена Бибосынова на ЧМ незаслуженной

Фото: Instagram/sakenbibosinov

Заслуженный тренер РК Жумабек Омурзаков, который привел Назым Кызайбай к двум победам на ЧМ, считает, что боксер Сакен Бибосынов в Дубае стал частью судейской несправедливости, сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: