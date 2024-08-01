Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев 1 августа
Фото: Министерство туризма и спорта РК
1 августа 2024 года казахстанцы выступят на Олимпийских играх в пяти видах спорта, сообщает Zakon.kz.
1 августа 2024 года выступления наших соотечественников можно будет посмотреть на телеканалах "Qazaqstan", "Qazsport", "Jibek Joly", "Хабар" и "Ел Арна".
Расписание игр будет таким:
- 12:00 Пулевая стрельба. Винтовка из трех положений, 50 метров. Квалификация. Женщины
Александра Ле, Арина Алтухова
- 12:43 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Мужчины
Даулеткелди Жанбырбай
- 12:50 Академическая гребля. Полуфинал E/F1. Мужчины
Владислав Яковлев
- 13:00 Дзюдо. 100 кг. 1/16 финала. Мужчины. Финалы – 19:00
Нурлыхан Шархан
- 18:30 Бокс. 50 кг. 1/8 финала. Женщины
Назым Кызайбай
- 20:54 Бокс. 92 кг. Четвертьфинал. Мужчины
Айбек Оралбай
- 21:19 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Мужчины
Александр Еременко
- 00:36 Бокс. 63,5 кг. Четвертьфинал. Мужчины
Мухаммедсабыр Базарбайулы.
31 июля 2024 года стало известно, что лидер женской сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова провела бой в рамках 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже. Он завершился поражением нашей соотечественницы.
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