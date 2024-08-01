Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев 1 августа

1 августа 2024 года казахстанцы выступят на Олимпийских играх в пяти видах спорта, сообщает Zakon.kz.

1 августа 2024 года выступления наших соотечественников можно будет посмотреть на телеканалах "Qazaqstan", "Qazsport", "Jibek Joly", "Хабар" и "Ел Арна".

Расписание игр будет таким:

12:00 Пулевая стрельба. Винтовка из трех положений, 50 метров. Квалификация. Женщины

Александра Ле, Арина Алтухова

12:43 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Мужчины

Даулеткелди Жанбырбай

12:50 Академическая гребля. Полуфинал E/F1. Мужчины

Владислав Яковлев

13:00 Дзюдо. 100 кг. 1/16 финала. Мужчины. Финалы – 19:00

Нурлыхан Шархан

18:30 Бокс. 50 кг. 1/8 финала. Женщины

Назым Кызайбай

20:54 Бокс. 92 кг. Четвертьфинал. Мужчины

Айбек Оралбай

21:19 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Мужчины

Александр Еременко

00:36 Бокс. 63,5 кг. Четвертьфинал. Мужчины

Мухаммедсабыр Базарбайулы.

31 июля 2024 года стало известно, что лидер женской сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова провела бой в рамках 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже. Он завершился поражением нашей соотечественницы.