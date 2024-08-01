Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев 1 августа

Расписание Олимпийских игр, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 08:12 Фото: Министерство туризма и спорта РК
1 августа 2024 года казахстанцы выступят на Олимпийских играх в пяти видах спорта, сообщает Zakon.kz.

1 августа 2024 года выступления наших соотечественников можно будет посмотреть на телеканалах "Qazaqstan", "Qazsport", "Jibek Joly", "Хабар" и "Ел Арна".

Расписание игр будет таким:

  • 12:00 Пулевая стрельба. Винтовка из трех положений, 50 метров. Квалификация. Женщины

Александра Ле, Арина Алтухова

  • 12:43 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Мужчины

Даулеткелди Жанбырбай

  • 12:50 Академическая гребля. Полуфинал E/F1. Мужчины

Владислав Яковлев

  • 13:00 Дзюдо. 100 кг. 1/16 финала. Мужчины. Финалы – 19:00

Нурлыхан Шархан

  • 18:30 Бокс. 50 кг. 1/8 финала. Женщины

Назым Кызайбай

  • 20:54 Бокс. 92 кг. Четвертьфинал. Мужчины

Айбек Оралбай

  • 21:19 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Мужчины

Александр Еременко

  • 00:36 Бокс. 63,5 кг. Четвертьфинал. Мужчины

Мухаммедсабыр Базарбайулы.

31 июля 2024 года стало известно, что лидер женской сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова провела бой в рамках 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже. Он завершился поражением нашей соотечественницы.

Читайте также

Казахстанский гимнаст на Олимпиаде-2024
Казахстанский гимнаст уступил победу японцу на Олимпиаде в Париже
Лидер сборной РК по боксу неожиданно проиграла в 1/8 финала на Олимпиаде-2024
Лидер сборной РК по боксу неожиданно проиграла в 1/8 финала Олимпиады-2024
Лидер команды РК по настольному теннису не смог пробиться в 1/4 финала Олимпиады
Лидер команды РК по настольному теннису не смог пробиться в 1/4 финала Олимпиады
Аксинья Титова
Париж-2024 2024 год Бокс Дзюдо Олимпийские игры Спортсмены Телевидение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: