Лидер сборной РК по боксу неожиданно проиграла в 1/8 финала Олимпиады-2024
Фото: olympic.kz
Лидер женской сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова 31 июля провела бой в рамках 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, наша спортсменка, выступающая в весе до 75 килограммов, в первом поединке билась против Атейны Байлон (Панама).
"Хальзова выиграла первый раунд. Он получился близким, завершившись со счетом 3:2 в пользу нашей спортсменки. Вторую трехминутку судьи отдали сопернице со счетом 4:1. При этом с Байлон сняли балл, так что третий раунд стал решающим. Его вновь выиграла Атейна – 4:1", – говорится в сообщении.
Таким образом, Хальзова завершила выступление на Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы пробился в 1/4 финала Олимпиады.
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