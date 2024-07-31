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Лидер сборной РК по боксу неожиданно проиграла в 1/8 финала Олимпиады-2024

Лидер сборной РК по боксу неожиданно проиграла в 1/8 финала на Олимпиаде-2024, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 01:07 Фото: olympic.kz
Лидер женской сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова 31 июля провела бой в рамках 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, наша спортсменка, выступающая в весе до 75 килограммов, в первом поединке билась против Атейны Байлон (Панама).

"Хальзова выиграла первый раунд. Он получился близким, завершившись со счетом 3:2 в пользу нашей спортсменки. Вторую трехминутку судьи отдали сопернице со счетом 4:1. При этом с Байлон сняли балл, так что третий раунд стал решающим. Его вновь выиграла Атейна – 4:1", – говорится в сообщении.

Таким образом, Хальзова завершила выступление на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы пробился в 1/4 финала Олимпиады. 

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