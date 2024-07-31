Лидер сборной РК по боксу неожиданно проиграла в 1/8 финала Олимпиады-2024

Фото: olympic.kz

Лидер женской сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова 31 июля провела бой в рамках 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

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