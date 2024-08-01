Команда Казахстана по стрельбе из лука завершила выступление на ОИ в Париже

Фото: olympic.kz/Владислав Семенов

Команда Казахстана по стрельбе из лука завершила выступление на Олимпиаде-2024. Последним выступил Александр Еременко, сообщает Zakon.kz.

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