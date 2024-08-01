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Команда Казахстана по стрельбе из лука завершила выступление на ОИ в Париже

теннисист выступил на ОИ в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 22:17 Фото: olympic.kz/Владислав Семенов
Команда Казахстана по стрельбе из лука завершила выступление на Олимпиаде-2024. Последним выступил Александр Еременко, сообщает Zakon.kz.

В 1/32 финала казахстанцу противостоял Баптист Аддис из Франции.

Соперник выиграл встречу со счетом 6:2.

До этого выбыли из борьбы Ильфат Абдуллин и Даулеткельды Жанбырбай.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Айбек Оралбай лишился реальной медали боксерского турнира.

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Казахстан Париж Франция Национальный олимпийский комитет 2024 год Олимпийские игры
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