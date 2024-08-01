Париж-2024: Айбек Оралбай лишился реальной медали боксерского турнира

1 августа на ХХХIII летних Олимпийских играх стартовали поединки стадии четвертьфинала. И в одном из них принял участие казахстанец Айбек Оралбай (92 кг). В случае победы в этой встрече наш боксер гарантировал себе как минимум бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

Поначалу боя все складывалось в пользу нашего боксера, в соперники которому достался азербайджанец кубинского происхождения Альфонсо Домингес, чемпион мира 2021 года.

По ходу матча призер Олимпиады-2020 сумел выровнять положение и обыграть Айбека, что дало ему путевку в полуфинал и минимум бронзовую медаль.

Для нашей мужской сборной это уже четвертая потеря в олимпийском турнире. Ранее проиграли свои встречи Махмуд Сабырхан, Камшыбек Кункабаев и капитан сборной Асланбек Шымбергенов.



Теперь шансы на медали связываем с Сакеном Бибосыновым (до 51 кг), Мухаммедсабыром Базарбайулы (до 63,5 кг) и Нурбеком Оралбаем (до 80 кг).

В женской части соревнований победу 1 августа одержала двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай. Днем ранее ринг Парижа с поражением покинула Валентина Хальзова.