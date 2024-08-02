Казахстанцу не хватило одного шага до финала Олимпийских игр в батутной гимнастике

Представитель команды Казахстана по батутной гимнастике Данил Мусабаев 2 августа не смог пробиться в финал Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, спортсмен успешно выполнил первую попытку в квалификационном раунде. За выполнение своей соревновательной программы он получил от судей 58.070. Это позволило ему занять промежуточное восьмое место.

"Во второй попытке он набрал 55.550 и не смог улучшить свой предыдущий результат. При этом некоторым соперникам, расположившимся ниже казахстанца после первого выступления, это удалось. В итоге Мусабаев переместился на девятое место и остался без финала. Он будет являться запасным на случай, если кто-то не сможет принять участие в решающем выступлении", – говорится в сообщении.

В финальную часть соревнований по итогам квалификации выходили восемь спортсменов.

Ранее команда Казахстана по фехтованию на шпаге заняла шестое место на Олимпиаде.

