Команда Казахстана по фехтованию на шпаге заняла шестое место на Олимпиаде

Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге 2 августа завершила Олимпийские игры на 6 месте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, в 1/4 финала командных соревнований наши шпажисты уступили Венгрии.





"После этого команда вступила в спор за 5-8 места. Обыграв Египет, казахстанцы в борьбе за пятое место бились против Италии. Матч завершился со счетом 45-36 в пользу итальянцев. В итоговом протоколе Казахстан стал шестым", – говорится в сообщении.

Всего в этом виде программы принимали участие восемь команд. Нашу страну представляли Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай, Руслан Курбанов и Эльмир Алимжанов.

Ранее казахстанский боксер Нурбек Оралбай, выступающий в весе до 80 килограммов, 2 августа победил в четвертьфинале Олимпийских игр-2024 в Париже.

