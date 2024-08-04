Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Знаменосец Олимпиады Ольга Сафронова выйдет соревноваться 4 августа: программа дня

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 05:55 Фото: пресс-служба МТС РК
Знаменосец церемонии открытия Олимпийских игр, легкоатлетка Ольга Сафронова и другие спортсмены страны вошли в программу соревнований 4 августа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства туризма и спорта страны, 4 августа в четырех дисциплинах испытают олимпийскую удачу семь казахстанских атлетов. Программа соревнований приходится на дневное время по казахстанскому времени.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 05:55

Фото: пресс-служба МТС РК

Большие надежды казахстанские болельщики возлагают и ждут стремительного результата от Норы Джеруто. С 29 января 2022 года кенийская спортсменка получила право представлять национальную команду Казахстана на международных стартах. В том же году на чемпионате мира победила в забеге на три тыс. метра и установила рекорд соревнований.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 05:55

Фото: Instagram//jerutonorah

Гарантированный олимпийский медалист, действующий чемпион мира Нурбек Оралбай, который в 1/4 финала выиграл у бронзового призера Европейских игр-2023 Мурада Аллахвердиева из Азербайджана, встретится в финале с соперником из Доминиканы.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 05:55

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

А в качестве мотивации нашим спортсменам – настроение и победный "танец" от тренера Хусанжана Курбанова, который является отцом и тренером серебряного призера Олимпийских игр в Париже Наримана Курбанова.

Нариман Курбанов и Назым Кызайбай стали героями субботних соревнований.

Читайте также

Олимпийские игры
Два забавных случая произошли на Олимпийских играх 3 августа
Бокс
Заплакавшая на ринге итальянка заявила об уходе из бокса
Олимпийские игры
Нариман Курбанов и Назым Кызайбай – герои субботних соревнований: итоги дня
Алия Абди
Казахстан 2024 год Бокс Легкая атлетика Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов госпитализирован
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов госпитализирован
Гимнастика Серебро Парижа-2024
Париж-2024: видео выступления и награждения Наримана Курбанова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: