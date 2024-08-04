Знаменосец Олимпиады Ольга Сафронова выйдет соревноваться 4 августа: программа дня

Знаменосец церемонии открытия Олимпийских игр, легкоатлетка Ольга Сафронова и другие спортсмены страны вошли в программу соревнований 4 августа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства туризма и спорта страны, 4 августа в четырех дисциплинах испытают олимпийскую удачу семь казахстанских атлетов. Программа соревнований приходится на дневное время по казахстанскому времени.

Фото: пресс-служба МТС РК

Большие надежды казахстанские болельщики возлагают и ждут стремительного результата от Норы Джеруто. С 29 января 2022 года кенийская спортсменка получила право представлять национальную команду Казахстана на международных стартах. В том же году на чемпионате мира победила в забеге на три тыс. метра и установила рекорд соревнований.

Фото: Instagram//jerutonorah

Гарантированный олимпийский медалист, действующий чемпион мира Нурбек Оралбай, который в 1/4 финала выиграл у бронзового призера Европейских игр-2023 Мурада Аллахвердиева из Азербайджана, встретится в финале с соперником из Доминиканы.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

А в качестве мотивации нашим спортсменам – настроение и победный "танец" от тренера Хусанжана Курбанова, который является отцом и тренером серебряного призера Олимпийских игр в Париже Наримана Курбанова.

Нариман Курбанов и Назым Кызайбай стали героями субботних соревнований.