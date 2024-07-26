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Образы знаменосцев сборной РК на церемонии открытия ОИ-2024 обсуждает Казнет

костюмы спортсменов на ОИ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 20:47 Фото: НОК
Знамя сборной Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2024 будут нести боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова, сообщает Zakon.kz.

Их образы обсуждают в социальной сети. Большинство казахстанцев положительно отметили костюмы спортсменов.

– Красивые ребята и смотрятся гармонично!

– Это же эксклюзивный пошив, только для них двоих, он останется у них же? На память. Интересно, из чего сделано украшение у Ольги Сафроновой? Дизайн замечательный!

костюмы спортсменов на ОИ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 20:47

Фото: НОК

Отметим, что начало церемонии открытия запланировано на 22:30 по Астане.

Ранее сообщалось, что 52-летний американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь возле стадиона "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени перед началом летних Олимпийских игр.

Кроме того, стало известно, что улицы Парижа, который встречает спортсменов из всех уголков планеты на Олимпийские игры-2024, "заполонили" баннеры с изображением казахского боксера Сакена Бибосынова.

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