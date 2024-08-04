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Знаменосец сборной Казахстана не будет бороться за медали Олимпиады-2024

бег, легкая атлетика, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 15:46 Фото: НОК РК
Казахстанская бегунья Ольга Сафронова приняла участие в квалификации соревнований на 200 метров и заняла последнее место, но шансы на медаль Олимпиады у нее еще есть, сообщает Zakon.kz.

В забеге Сафронова финишировала седьмой. Ее время составило 23.58 секунды. В полуфинал же проходили первые три атлетки в каждом забеге. Теперь легкоатлетка выступит в утешительном раунде.

Ранее казахстанская бегунья кенийского происхождения Нора Джеруто заняла пятое место в забеге на дистанции 3000 метров с препятствиями. Это обеспечило ей выход в финал Олимпиады.

Расписание всех выступлений казахстанских спортсменов 4 августа можно посмотреть по ссылке.

Напомним, героями соревнований, которые состоялись в субботу, 3 августа, стали Нариман Курбанов и Назым Кызайбай.

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