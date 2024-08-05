Париж-2024: Китайские пловцы впервые за 64 года выиграли в эстафете у США

4 августа на Олимпиаде-2024 прошел ряд финальных заплывов у пловцов. В одной из дисциплин представители США проиграли мужскую комбинированную эстафету (4x100 м), впервые за все время участия на Олимпийских играх, сообщает Zakon.kz.

Победную рекордную серию американцев, которая начинается с Токийской олимпиады-1960, прервала сборная Китая.

В упорной и интересной схватке китайские пловцы сумели обогнать звездную команду США и выиграть комбинированную эстафету 4 по 100 метров.

Это первое поражение США в данной программе за всю историю участия на Летних Олимпиадах. До Парижа американцы побеждали 16 раз подряд, начиная с Игр-1960.

Здесь в зачет не идет московская Олимпиада-1980, когда США не участвовала в тех соревнованиях по политическим мотивам.

Между тем, в Париже стартовала последняя неделя соревнований. 5 августа атлеты разыграют 21 комплект наград в 10 видах спорта, и в двух из них есть шансы у представителей Казахстана.