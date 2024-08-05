Париж-2024: Китайские пловцы впервые за 64 года выиграли в эстафете у США
Победную рекордную серию американцев, которая начинается с Токийской олимпиады-1960, прервала сборная Китая.
В упорной и интересной схватке китайские пловцы сумели обогнать звездную команду США и выиграть комбинированную эстафету 4 по 100 метров.
Это первое поражение США в данной программе за всю историю участия на Летних Олимпиадах. До Парижа американцы побеждали 16 раз подряд, начиная с Игр-1960.
Здесь в зачет не идет московская Олимпиада-1980, когда США не участвовала в тех соревнованиях по политическим мотивам.
Между тем, в Париже стартовала последняя неделя соревнований. 5 августа атлеты разыграют 21 комплект наград в 10 видах спорта, и в двух из них есть шансы у представителей Казахстана.