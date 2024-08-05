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Олимпийский чемпион оказался в больнице за два дня до старта в Париже

Париж-2024 Прыгун Больница, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 14:25 Фото: Instagram/gianmarcotamberi
4 августа итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери попал в больницу с подозрением на камни в почках. Он является действующим чемпионом ОИ-2020 по прыжкам в высоту и должен защитить свой титул в Париже через два дня, сообщает Zakon.kz.

Как передает сам спортсмен на личной странице в Instagram, 3 августа он почувствовал острую боль в животе и срочно обратился к врачам.

"Планировал выехать в Париж на пути к грандиозной мечте, но пришлось отложить поездку и молиться, что все обойдется. Я не заслуживаю всего этого, сделал все ради этой поездки на Игры-2024. Как бы мне ни было плохо, я поеду туда и отдам все силы вплоть до последнего прыжка. Клянусь вам и, прежде всего, самому себе". Джанмарко Тамбери

32-летний Тамбери наряду с Мутазом Баршимом (Катар) стал победителем Олимпийских игр – 2020 в Токио, они показали результат – 2,37 м.

Три года назад впервые в истории соревнований по прыжкам в высоту именно на летних Играх чемпионами стали сразу два атлета.


Квалификационный турнир в прыжках на высоту Олимпиады-2024 пройдет 7 августа.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Джанмарко Тамбери засветился в сводках СМИ на нынешних французских состязаниях. На прошлой неделе он потерял обручальное кольцо в реке Сена во время официальной церемонии открытия Олимпийских игр.  

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