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Париж-2024: Король прыжков Дюплантис снова обновил свой мировой рекорд

Легкая атлетика Мировой Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 10:24 Фото: Instagram/mondo_duplantis
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис не перестает удивлять мировую общественность, установив новый мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024. Теперь результат непобедимого чемпиона составляет 6,25 м, сообщает Zakon.kz.

5 августа Король прыжков одержал победу в олимпийском турнире с показателем 6,25 м, что является новым мировым рекордом, который он одолел с третьей попытки.

Арман превзошел свое же собственное достижение (6,24 м), которое было установлено 20 апреля 2024 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в Сямыне (Китай).

24-летний Дюплантис является двукратным олимпийским чемпионом, а также победителем двух мировых первенств в прыжках с шестом.

Помимо этого шведу принадлежит мировой рекорд в помещениях – 6,22 м.

Стоит отметить, что Дюплантис за последние два года трижды обновлял свои цифры в секторе для прыжков. Вначале рекордсмен мира преодолел планку высотой 6,16 м на открытом воздухе в Стокгольме (Швеция).

Затем на ЧМ-2022 (США) он зафиксировал цифры 6,21 м. А год назад во Франции ему покорилась вершина 6,22 м.

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