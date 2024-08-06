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Лидер "Боруссии" и сборной Германии будет играть в АПЛ

Футбол Переход Вест Хэм, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 12:19 Фото: Instagram/niclas.fuellkrug24
31-летний немецкий нападающий клуба "Боруссия" Никлас Фюллькруг стал игроком английского "Вест Хэма". Примерная сумма контракта составляет около 30 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Опытный немецкий форвард подписал соглашение с "молотобойцами" на три года с возможным продлением еще на сезон. 

"Рад быть здесь, с нетерпением жду возможности выйти на поле с новыми товарищами по команде. АПЛ – лучшая лига в мире, уже давно думаю о "Вест Хэме", это хорошая команда. Шанс играть под руководством Лопетеги также очень волнителен. Его стиль игры важен для меня, надеюсь проявить себя наилучшим образом и забить много голов. С нетерпением жду встречи с фанатами West Ham. Сейчас у меня очень хорошее предчувствие, я силен и в форме".Никлас Фюллькруг

Сумма трансфера составляет 26+4 млн евро, а зарплата самого футболиста колеблется в районе 3 млн евро.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Никлас забил 12 мячей в 29 матчах, а также отметился 9-ю голами за сборную Германию. Недавно защищал честь своей страны на Евро-2024.

Клуб "Вест Хэм" является одним из крепких дружин английской Премьер-лиги, который всегда может отобрать очки у любого лидера турнирной таблицы. В прошлом году "молотобойцы" выиграли Лигу конференций УЕФА, обыграв в финале итальянскую "Фиорентину".   

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